Nova frente fria deve passar pelo Acre no domingo; previsão é de até 11°C

A quarta friagem do ano chega ao Acre no próximo domingo, dia 30, com ventos intensos vindos do sudeste, que começarão a soprar por volta da meia-noite de sábado para domingo. Esta friagem será semelhante àquela que ocorreu no último dia 25 de maio, com temperaturas mínimas entre 11°C e 14°C em Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, conforme informado pelo pesquisador Davi Friale no portal O Tempo Aqui nesta quinta-feira, 27.

Friale destacou que, devido à incursão dessa onda de frio polar, poderão ocorrer chuvas neste fim de semana, não descartando eventuais temporais com chuvas fortes, raios e ventanias em alguns pontos. Assim, o próximo domingo será frio, nublado e ventilado, com temperatura máxima durante a tarde abaixo de 22°C, e sensação térmica ainda menor devido aos ventos intensos que estarão soprando no leste e no sul do Acre.

Essa onda de frio também atingirá, mas com menor intensidade, o vale do Juruá e o sul do Amazonas, especialmente Boca do Acre. Em Rondônia, o frio será mais intenso nos vales dos rios Guaporé e Mamoré, assim como na microrregião de Vilhena.