Naldo Benny garante ida de Neymar ao Flamengo: “Estou desenrolando”; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Naldo Benny está preparando uma excelente novidade para a torcida do Flamengo — pelo menos é o que o diz o cantor. Durante entrevista ao MunDu Menezes, o marido de Moranguinho revelou que está conversando com Neymar para que ele aceite ir jogar no Rubro-Negro.

“Posso garantir que o Neymar vai para o Flamengo. Eu estou desenrolando isso. A gente já tem um papo sobre isso, o Neymar é meu parceiro. É inevitável, você vê o brilho nos olhos dele quando fala do Flamengo. Ele é a cara do Flamengo”, declarou Naldo, ao citar o grande trunfo para o craque assinar com o clube carioca.

Anúncios

O cantor ainda citou que ele é um dos maiores jogadores da atualidade, que “ele é bola” e ainda revelou que está sendo sondado para participar da diretoria do clube. “Eu quero ver ele no Flamengo, eu já tenho um desenrolo com o pai, com a galera, já tive juntos. Nos próximos anos, eu vou estar na diretoria do Flamengo, eu já fui sondado”, completou.

Naldo ainda foi além, disse conhecer Cristiano Ronaldo e que acabou não falando com o craque português sobre a ida ao Flamengo.

Naldo Benny no Podcast 'MunDu Meneses', sobre Neymar ser jogador do Flamengo no futuro:

"Eu estou desenrolando isso (Neymar no Flamengo). Posso te garantir que o Neymar vai para o Flamengo. Ele é meu parceiro".

📽️: @ESPNBrasil pic.twitter.com/KaZ0gtmOrM

— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 26, 2024



Fama de mentiroso

Vale lembrar que Naldo Benny virou meme nas redes sociais por contar histórias duvidosas, que para muitos não passa de pura mentira, como ser melhor amigo do rapper norte-americano Chris Brown até fazer sexo com sua esposa, a dançarina Moranguinho, 37 vezes em uma semana.