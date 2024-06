Mítico revela por que foi chamado de fútil por Anitta e detona cantora; veja o vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Apresentador do PodPah, Thiago Marques, o Mítico, mudou de lado e foi o entrevistado do podcast nessa quarta-feira (26/6). Na atração, o influencer aproveitou para esclarecer a polêmica em torno de Anitta, que o chamou de “fútil” na última vez que em que esteve no programa.

No papo com Igão, Mítico afirmou “não aguentar mais” os questionamentos sobre o que ele teria dito para Anitta que rendeu o xingamento.

“A gente estava na Turquia, e a Anitta convidou a gente para ir na balada que ela estava. Deu meia hora, ela falou que ia embora. Eu não vou falar a palavra que ela falou porque é a intimidade dela, mas deu o motivo por que estava com um bonitão italiano. E a gente falou, ‘você é louco, vai com Deus’. E o Mítico falou para ela: ‘Até eu iria embora, um cara desses’, foi isso”, justificou Igão.

Mítico ainda completou: “Eu elogiei o boy que ela estava. E várias mulheres me mandam mensagens, ‘p*rra, você foi idiota, né? O que você falou para a Anitta?’, e eu falo, ‘eu elogiei o boy que ela estava’. Minha raiva foi no dia [da entrevista com Anitta] eu não falar”.

O apresentador ainda deu a entender estar irritado com Anitta, enquanto Igão apontou que a Poderosa foi “desnecessária” no comentário que fez durante sua entrevista ao PodPah.

“Me f*deu e eu fiquei bastante puto depois comigo. Hoje em dia eu jamais ia deixar isso acontecer. Uma pessoa falar, ‘você foi fútil, seu m*rda’. Hoje eu ia falar, ‘fútil é o c*ralho, eu elogiei o boy que você estava, nada a ver, para com isso’”, finalizou Mítico.

Entenda o caso

Durante sua entrevista ao podcast, em agosto do ano passado, Anitta chamou Mítico de “fútil”. Na ocasião, a cantora não revelou o motivo ao público, mas mostrou aos apresentadores do podcast no celular.

“Você me deu parabéns por um assunto que eu não quero falar aqui agora, porque não quero bad vibes. Você falou ‘parabéns’ pra mim e eu pensei: ‘nossa, parabéns por isso?’. Não sei se você tava bêbado, mas pensei: ‘Eu não gosto desse cara, esse cara é tão fútil’, eu te detestei”, justificou.