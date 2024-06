“Mâncio Lima não depende de Cruzeiro do Sul para sobreviver”, diz pré-candidato a prefeito

Nesta quinta-feira, 27, o entrevistado do Bar do Vaz foi o pré-candidato a prefeito do município de Mâncio Lima, Chicão (MDB), que esteve acompanhado na bancada pelo ex-deputado estadual Jonas Lima, que é um dos mentores do projeto político do comerciante que visa o cargo eletivo mais importante do município.

Chicão da Distribuidora, como é mais conhecido, foi candidato a prefeito em 2020, quando obteve 3.460 votos. Nesta eleição, ele vai buscar a vitória com o suporte de uma aliança bastante heterogênea, (PSDB/Cidadania e PT/PV/PCdoB), além do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante a conversa com o jornalista Roberto Vaz, o pré-candidato afirmou que Mâncio Lima é um município que não depende da vizinha Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado, para sobreviver. Segundo ele, o potencial produtivo de Mâncio Lima é o certificador da afirmação.

“Mâncio Lima é uma cidade independente. Tem muita produção, muita farinha, café, banana melancia, coco, mamão”, disse Chicão, deixando claro que o investimento na produção e no melhoramento dos ramais para a escoação serão os carros-chefes do seu plano de governo. “Queremos dar apoio para quem trabalha”, disse.

Ainda sobre produção agrícola, o ex-deputado Jonas Lima lembrou que uma das intenções de uma futura gestão de Chicão, caso eleito, é fortalecer a farinha, lembrando que o produto que ganhou fama fora do Acre tem origem em Mâncio Lima e não em Cruzeiro do Sul, como se costuma pensar.

“Nós temos que fortalecer a farinha, temos que trazer a casa de farinha moderna, porque quando os filhos saem para estudar, fica o pai e a mãe e não tem mais a família, como era na nossa época. Lá, no Pentecostes, já tem os modelos de casa de farinha, que têm dois fornos elétricos e motor elétrico para moer a mandioca”, disse.

Assista ao vídeo: