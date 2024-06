Luan Santana causa revolta ao fugir do público e entrar ‘escondido’ em show. O artista responde; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A cidade de Maceió, capital do Alagoas, é palco do evento “São João de Massayo” e tem recebido grandes nomes da música. Nesta quarta-feira (26), quem se apresentou no evento foi o artista sertanejo Luan Santana, no entanto, sua passagem por uma das maiores festas de São João do nordeste brasileiro não foi tranquila. O cantor se recusou a atender o público e causou revolta.

Durante a transmissão do evento no YouTube oficial da prefeitura de Maceió, o apresentador Oscar de Melo expôs Luan Santana e afirmou que o cantor sertanejo entrou “escondido” no palco para não atender os fãs. A atitude de Luan Santana deixou o comunicador revoltado e ele resolveu fazer um desabafo ao vivo diante os espectadores.

Primeiro, ele criticou a decisão de Luan Santana de não permitir a transmissão do show de forma online. “O Luan não permitiu a transmissão do show, tá certo? Nós estamos tentando autorização para transmissão do show da Simone [Mendes]. Detalhe que a culpa não é da Simone, diferente da produção do Luan, que não permitiu, é um problema jurídico.”

Depois, o apresentador se revoltou e detonou a atitude do cantor sertanejo de se “esconder” do público. “Mas faço questão de frisar: não é por causa da Simone, diferente do Luan, que sequer subiu as escadas do palco, pra não falar com ninguém. A ‘super estrela’ Luan Santana subiu por baixo do palco para não atender ninguém”, ironizou.

Oscar de Melo encerrou dizendo que faltou “humildade” ao artista. “Eu fico extremamente triste, me perdoem o desabafo, porque um cara desses é famoso, faz sucesso, pelo público dele. Você sequer atender as pessoas, gente eu vou repetir: Luan Santana subiu por baixo do palco para não passar por ninguém… A humildade passou longe desse rapaz.”

Nas redes sociais, porém, Luan Santana publicou vídeos de sua chegada a Maceió e ao “São João de Massayo”. O artista fez questão de compartilhar com seus seguidores imagens dele ao lado de fãs, do lado de fora do evento.