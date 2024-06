Governo federal anuncia construção de policlínicas em cidades paraenses

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As cidades paraenses de Ananindeua e São Domingos do Capim receberão investimentos do governo federal para a construção de novas policlínicas. O Ministério da Saúde fez o anúncio esta semana.

As obras fazem parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). As novas policlínicas serão centros integrados de cuidado, com núcleos de atenção para homens, mulheres, crianças e outros públicos que requerem acompanhamento especial. Também terão espaços de reabilitação para pacientes com sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e doenças respiratórias.

O projeto propõe concentrar todos os procedimentos em um único local, facilitando o acesso dos pacientes a exames especializados e consultas, com menos burocracia, a partir do encaminhamento realizado pela Equipe de Saúde da Família (ESF). Serão oferecidos exames gráficos e de imagem como ressonância magnética, tomografia e eletrocardiograma, além de consultas com médicos de diversas especialidades e pequenos procedimentos como vasectomia, cauterização e biópsias em centro cirúrgico de baixa complexidade.