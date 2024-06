Globo oficializa a contratação de Eliana; leia o comunicado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Fim do mistério. A Globo anunciou oficialmente na manhã desta quinta-feira (27), a contratação da apresentadora Eliana, antiga funcionária do SBT. A oficialização aconteceu nas redes sociais da emissora, que publicou uma foto e um vídeo curto da loira, agora uma estrela global.

A emissora também anunciou os próximos passos de Eliana na sua programação.

Segundo a nota divulgada, Eliana estará presente no “Fantástico” do próximo domingo, onde vai revelar seus próximos projetos na nova emissora.

“@eliana é a mais nova contratada da Globo! E no domingo, no @showdavida, ela vai falar sobre sua vida pessoal, a atual fase profissional e revelar quais serão seus novos projetos daqui pra frente. Você não pode perder, hein?”, afirmou a emissora carioca.

Eliana apresentou seu último programa no SBT no domingo passado (23). Com a presença do cantor Daniel, a atração contou com homenagens e marcou pela emoção. Em seguida, ela participou do “Programa Silvio Santos”, apresentado por Patrícia Abravanel. Na atração, um momento chamou a atenção: um pedido de desculpas da filha do dono do SBT.

“Eu não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família eu quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, eu quero em nome da família Abravanel e todo Grupo Silvio Santos pedir que você nos perdoe. Eu não sei o que aconteceu, não sei por onde que entrou esse sentimento, mas que você vá para esse novo ciclo sabendo que você é muito amada. Não existe SBT sem Eliana”, afirmou Patrícia.

“Fico muito feliz de saber que eu saio de portas abertas porque tudo o que eu fiz, o que eu faço, é com muito amor, muito respeito e isso, Patricia, independe do que tem acontecido ou deixado de acontecer. O que falam, o que dizer, tá tudo bem. O importante é o que está no nosso coração”, respondeu Eliana, emocionada.

