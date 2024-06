Família real teria feito pacto de silêncio sobre câncer de Kate; entenda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após seis meses sem fazer uma aparição pública, Kate Middleton surgiu no Trooping the Colour, evento que comemora o aniversário do monarca reinante do Reino Unido, isto é, o rei Charles III. Segundo um expert, pouco se sabe sobre a condição enfrentada pela princesa de Gales, diagnosticada com câncer, devido a um pacto de silêncio feito pela família real.

Kate anunciou o diagnóstico de câncer em um vídeo, publicado em março. Antes disso, ela se submeteu a uma cirurgia abdominal em janeiro e, por três meses, notícias oficiais sobre a princesa de Gales não foram dadas, o que gerou desde especulações da imprensa mundial até teorias de conspiração sobre o sumiço da próxima rainha britânica.

De acordo com o especialista em assuntos da realeza Ian Pelham Turner, em entrevista à emissora Fox News, até os tabloides, que costumam ter vários informantes, não conseguiram nem conseguem cravar atualizações do quadro de saúde de Kate. Na avaliação dele, esse sigilo absoluto se deve ao pacto pelo silêncio total da família real.

“A verdade é que ninguém realmente sabe como Kate está”, ressaltou o correspondente da realeza. Ian acrescentou: “Há muitos boatos por parte daqueles que desejam avançar em suas carreiras. Mas, na verdade, quando a família real deseja fechar as portas, eles têm séculos de prática na arte”.

O especialista comentou que, mesmo Kate tendo feito uma aparição pública, persiste ainda uma ansiedade quando ao seu estado de saúde. Ian descreveu a princesa de Gales como a “número um da realeza, que estabilizará o futuro da monarquia”. “Kate foi apontada pela imprensa global como a joia da coroa da família real”, mencionou.

Por sua vez, o escritor de livros sobre a realeza Christopher Andersen apontou que quando alguma informação nova vem à tona não tende a ser esclarecedora. “Hoje em dia, Kate está jogando um jogo de espera — seguindo religiosamente e rezando para que testes futuros mostrem que a quimioterapia fez seu trabalho”, sustentou.

“É um momento estressante e debilitante para Kate, ampliado ainda mais pelo fato de que o mundo está prendendo a respiração junto a ela”, enfatizou Andersen. Em um comunicado sobre a primeira aparição pública, a princesa de Gales declarou a respeito de que o tratamento irá durar mais algumas meses. “Ainda não estou fora de perigo”, revelou.