Ex-BBBs , Pizane, Giovanna e Michel viajam 18 Horas de barco para o Festival de Parintins

Os ex-participantes do Big Brother Brasil, Pizane, Giovanna e Michel, iniciaram uma jornada de 18 horas de barco até Parintins, no Amazonas, para participar do famoso festival dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso. Nesta quarta-feira (26), os três compartilharam detalhes da viagem em suas redes sociais, mostrando a cabine e o barco que os levará ao evento.

Pizane mostra a cabine e o barco

Nos Stories do Instagram, Pizane exibiu o local onde irá dormir e falou sobre a experiência da viagem. “Já embarquei na minha caravana, viu? Vão ser 18 horas de viagem até Parintins, curtindo com esse povo lindo e com a vista linda do Rio Amazonas”, escreveu ele. Pizane ainda revelou que dormirá em uma beliche próxima ao teto e brincou sobre o desconforto das redes utilizadas pela maioria dos passageiros. “Minha coluna ia chorar a noite toda”, disse ele enquanto interagia com outros viajantes.

Giovanna e Michel exploram o barco

Giovanna mostrou a recepção do barco vizinho enquanto ainda estavam atracados e registrou a festa acontecendo na embarcação ao lado. “A gente abre a porta [da varanda]. São meus vizinhos agora”, comentou ela ao mostrar a animação da festa. Durante uma fiscalização de rotina da marinha, Giovanna capturou o pôr do sol, descrevendo a vista como “linda”.

Michel, por sua vez, aproveitou a viagem para experimentar uma bala de cupuaçu e mostrou-se encantado com o doce típico da região. Ele também explicou sobre a contagem realizada durante a fiscalização, onde todos os passageiros devem descer para verificar se o número de pessoas bate com o informado.

Festival de Parintins: Expectativa e tradição

O Festival de Parintins, que começa nesta sexta-feira (28) e vai até domingo (30), é um dos eventos mais esperados do ano no interior do Amazonas. Apesar da expectativa inicial de que a TV Globo transmitiria o festival, a emissora anunciou que não fechou acordo com a emissora local. A TV A Crítica, responsável pela transmissão ininterrupta do evento há 10 anos, confirmou que não houve discussão de valores.