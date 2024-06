Celso Portiolli é criticado por paródia de Eliana na Globo e justifica: ‘É minha amiga’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O apresentador Celso Portiolli foi alvo de críticas nas redes sociais nesta quinta-feira, 27, após o vídeo que Eliana compartilhou nas redes sociais para anunciar sua contratação na Globo. Isso porque o humorista reproduziu a filmagem da ex-colega de emissora, o que foi interpretado como deboche por internautas.

Nas filmagens, os apresentadores aparecem descendo as escadas de suas respectivas casas, pegando seus crachás e as chaves de seus carros e dando tchau às famílias antes de saírem pela porta. A diferença é que, enquanto Eliana pega um crachá da Globo e o logo da emissora aparece ao final, Portiolli pega o crachá do SBT e mostra o logo da concorrente. Assista:

Portiolli se defende de críticas

Nos stories de seu Instagram, o apresentador esclareceu: “É brincadeira, gente. Ela está valorizando a emissora para onde ela foi, está realizando um sonho, e eu realizando um sonho de ter sete horas no domingo. Eu também não posso celebrar? Sabe o que é ter sete horas no domingo depois de 30 anos trabalhando na mesma empresa?”

E justificou: “Achei a ideia boa e fiz igual, qual o problema? Ela celebra a ida dela para a Globo, que é uma grande emissora, eu celebro minha conquista de sete horas no domingo do SBT… a única pessoa que teve [sete horas no domingo do SBT] foi Silvio Santos […] Eu achei que pegar o ‘hype’ do vídeo seria uma boa, que o vídeo iria viralizar”.

Na sequência, o apresentador falou sobre a amizade com Eliana: “Eliana é minha amiga e eu torci muito por ela, Eliana é muito, muito minha amiga, vocês não têm ideia do tamanho da nossa amizade. Fiquem tranquilos que não é deboche nenhum da minha parte, foi uma brincadeira”.