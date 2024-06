Vídeo mostra militares tentando invadir palácio presidencial na Bolívia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Bolívia está sofrendo uma tentativa de golpe de Estado na tarde desta quarta-feira (26), segundo o presidente democraticamente eleito Luis Arce. Tanques do Exército e militares armados invadiram o palácio presidencial da Bolívia.

Tanto Arce quanto o ex-presidente Evo Morales falaram em “golpe de Estado”. Luis Arce pediu à população boliviana que se mobilize e proteja o governo contra o golpe.

Evo Morales acusou o ex-comandante do Exército, o general Juan José Zuñiga, de estar por trás da mobilização. Zúñiga foi retirado do cargo por Luis Arce na terça (25) após fazer ameaças a Morales.

Algumas unidades do Exército foram vistas agrupadas em praças e ruas de La Paz também nesta quarta. Militares faziam guarda no palácio nesta tarde. Em pronunciamento à nação na TV boliviana, o presidente ordenou que os militares se retirem do palácio.

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales, que rompeu com Arce no ano passado, mas faz parte do mesmo movimento do atual presidente, afirmou tratar-se de um golpe de Estado. Segundo Morales, um regimento do Exército colocou franco-atiradores em uma praça de La Paz.