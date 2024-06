Tony Ramos retorna ao trabalho após cirurgias na cabeça

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Tony Ramos passou por um susto em maio, quando precisou realizar duas cirurgias na cabeça devido a um hematoma subdural. Após um mês em recuperação, o ator retorna ao trabalho nesta quarta-feira, 26.

O problema de saúde afastou Tony das gravações do filme “A Lista”. Agora, o ator deve gravar a cena final da trama, na qual interpreta Antenor, par romântico de Laurita (Lilia Cabral). Ele segue com contrato exclusivo com a Globo. As informações são do “F5”.

Tony Ramos fala sobre cirurgias na cabeça

Na semana em que recebeu alta hospitalar, o “Fantástico” exibiu uma entrevista exclusiva com o ator, que falou sobre o susto e sua recuperação.

Segundo ele, a condição o surpreendeu, pois achava que as dores de cabeça poderiam estar relacionadas a algum problema na coluna. No dia em que passou mal e foi socorrido, Tony foi encontrado desacordado pela mulher, Lidiane Barbosa, com quem está casado há 55 anos. “Não me lembro de quando a ambulância veio para cá, me resgatou, me levou”, contou ele.

“Fui informado pela Lidiane: ‘calma, calma, você está bem’”, relembrou sobre a internação.

O médico Paulo Niemeyer Filho, responsável pelas cirurgias do ator, explicou: “Ele estava em coma superficial, mas ele já não atendia, não se comunicava, não abria os olhos”. Apesar do susto, o profissional garantiu: “O Tony vai voltar a tudo, ele tá ótimo, não tem nenhum problema, teve uma recuperação plena”.

“Eu sou grato à vida. Agora então mais do que nunca”, refletiu Tony Ramos. “Mesmo com tudo isso, medo de ir embora, não. Este homem é um homem de força”, completou.