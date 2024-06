Organizações sociais em Cobija protestam contra tentativa de golpe na Bolívia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Instituições descentralizadas e organizações sociais em Cobija, capital do departamento de Pando, na fronteira com o Acre, lideradas saíram em marcha, na tarde desta quarta-feira, 26, em protesto contra a tentativa de golpe pelos militares contra o presidente Luis Alberto Arce, do partido Movimento ao Socialismo.

O movimento popular foi convocado pela Central Obreira Departamental – COD. “Democracia, sim, ditadura não”, gritaram os manifestantes no Parque Urbano Piñata durante uma conferência de imprensa transmitida por canais de televisão locais, como a TVU Pando. Durante o ato, várias pessoas discursaram contra o ataque contra a democracia boliviana.

Apesar do ato de protesto, as informações obtidas de fontes localizadas tanto no lado boliviano quanto brasileiro dão conta de que até o começo da noite desta quarta-feira a situação em Cobija é tranquila e o tráfego de veículos entre os dois países ocorre normalmente, sem qualquer notícia relacionada ao fechamento das “trancas”, como são chamados os postos localizados nas pontes Wilson Pinheiro e Internacional.