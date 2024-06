Juventude derruba muralha argentina do Flamengo e quebra sequência do líder

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em final de jogo emocionante, o Juventude venceu o Flamengo de virada, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo foi válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nem os milagres de Rossi impediram a quebra da sequência de nove jogos sem derrota dos cariocas.

O resultado mantém uma invencibilidade de quase 27 anos dos donos da casa. Nesse período, aconteceram 12 jogos dentro do estádio diante do Fla, com seis vitórias e seis empates.

Anúncios

A derrota pode custar a liderança ao Flamengo, que aguarda o resultado do Palmeiras. Um ponto separa as duas equipes na tabela. O Juventude sobe para décimo, com 16 pontos.

Os melhores em campo foram os goleiros. Mateus Claus e Rossi brilharam ao defender grandes chances das equipes.

Pedro chegou a 23 gols em 31 jogos na temporada. Ele abriu o placar para o Flamengo e igualou Everaldo e Willian Oliveira na artilharia do Brasileirão, com cinco gols. Lucas Barbosa empatou para os donos da casa e Luis Mandaca virou.

Os dois times voltam a entrar em campo no domingo. O Juventude encara o Fortaleza fora de casa, às 16h (de Brasília). Já o Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã às 18h30 (de Brasília).

Tite voltou a dirigir um jogo em sua terra natal depois de 15 anos. O último foi em 2009, no comando do Inter. O Juventude é o time da infância do treinador.

Como foi o jogo

O primeiro tempo não vou de várias oportunidades claras, apesar das nove finalizações. O Juventude começou melhor tentando se aproveitar dos espaços, mas o Flamengo foi eficiente primeiro. Depois dos 15 minutos mais passivos no começo, o rubro-negro passou a correr menos riscos e controlou um pouco melhor as ações. Eficiente, Pedro só teve o trabalho de escorar de peito para abrir o placar. Depois, porém, o time de Tite criou muito pouco.

O time da casa reagiu rápido. Com passes rápidos para tentar o contra-ataque, o Juventude aproveitou a bola parada para igualar a conta. O Fla teve problemas para organizar a marcação frágil e uma falta boba de Léo Pereira na origem do lance custou a vantagem. A equipe de Roger Machado ainda teve duas grandes chances, mas o placar permaneceu igual.

O Flamengo encontrou muita dificuldade de se impor. Victor Hugo, mudança de Tite na ausência de Bruno Henrique, não foi bem. Lorran também ficou apagado e foi substituído no intervalo. A defesa se mostrou frágil, especialmente pela esquerda, deixando o Juventude criar as melhores oportunidades. Os goleiros impediam qualquer chance mais bem trabalhada dos dois lados.

O jogo ficou aberto e qualquer vacilo custaria caro. Rossi seguiu brilhando e impedindo grandes chances do Juventude, que era mais perigoso e estava fisicamente mais inteiro. Ainda sem se encontrar, o Flamengo apostou na qualidade individual para arriscar, mas via o adversário muito melhor em campo. A insistência deu certo já nos minutos finais com as mexidas de Roger Machado surtindo efeito para a vitória.

Lances importantes

Tentou. Aos cinco minutos do primeiro tempo, Jadson achou João Lucas, que tocou para Taliari. O atacante dominou e chegou pela esquerda chutando para o gol. A bola foi para fora.

Nada feito. Aos 15, Pedro esticou para Ayrton Lucas, que tentou bater de primeira. A bola desviou em Danilo Boza e saiu.

Anúncios

0x1. Aos 18, após troca de passes, Luiz Araújo recebeu na direita e cruzou na área. Pedro, sozinho, marcou de peito.

1×1. Aos 25, Nenê bateu falta na área, Lucas Barbosa se antecipou e cabeceou sozinho sem chances para Rossi.

Defendeu. Aos 32, Nenê cobrou falta na área, Danilo Boza cabeceou no canto esquerdo e Rossi fez grande defesa.

Para fora. Aos 44, Gerson avançou e tentou o chute de fora da área, mas mandou para longe do gol.

Defesaça. Aos 45, Lorran recebeu cruzamento de Ayrton Lucas na área e cabeceou. Matheus Claus se esticou e fez uma grande defesa.

Que perigo. Aos 47, Erick recebeu de Taliari e chutou para o gol. A bola desviou, mas Rossi fez a defesa e jogou para escanteio.

Salvou. Aos três minutos do segundo tempo, Nenê tocou para Taliari, que abriu pela esquerda para Lucas Barbosa. O atacante cruzou na área e Erick cabeceou para o gol, mas Rossi defendeu em cima da linha.

Para cima. Aos 18, Lucas Barbosa achou Jadson, que finalizou de primeira. Mas a bola foi para longe do gol.

Incrível. Aos 22, Pedro deu lençol dentro da área e tocou para Luiz Araújo. Ele chutou, mas Mateus Claus fez grande defesa.

Saiu. Aos 27, Gabigol ficou com a bola na entrada da área, girou e arriscou o chute, mas desviou e foi para escanteio.

Assustou. Aos 27, Wesley cruzou na área na direção de Fabrício Bruno, mas Danilo Boza raspou e mandou para fora.

Que lance é esse. Aos 30, Jean Carlos cruzou, Lucas Barbosa ajeitou para Gilberto e o atacante chutou, mas parou em mais uma grande defesa de Rossi.

Mais uma. Aos 39, Jean Lucas cruzou, Lucas Barbosa tentou de cabeça e Rossi fez mais um milagre.

2×1. Aos 41, após cobrança de escanteio, Luis Mandaca aproveitou desvio para marcar.

Salvou de novo. Aos 43, Ayrton Lucas invadiu a área e chutou, mas Mateus Claus fez mais uma boa defesa.

Ficha técnica

Juventude x Flamengo – 12ª rodada

Data e hora: 26 de junho de 2024, às 20h

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan/SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse/SP e Rafael Trombeta/PR

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA)/SC

Cartões amarelos: Alan Ruschel, Adailton Bolzan (auxiliar), Lucas Freitas (JUV), Gerson (FLA)

Cartões vermelhos: –

Gols: Pedro (aos 18 minutos do primeiro tempo), Lucas Barbosa (aos 25 minutos do primeiro tempo), Luis Mandaca (aos 41 minutos do segundo tempo)

Juventude: Mateus Claus; João Lucas (Ewerthon), Danilo Boza, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Luís Oyama) e Nenê (Jean Carlos); Lucas Barbosa, Erick Farias (Luis Mandaca) e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Roger Machado.

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Léo Ortiz (Evertton Araújo), Gerson (David Luiz) e Lorran (Allan); Luiz Araújo, Victor Hugo (Gabigol) e Pedro (Carlinhos). Técnico: Tite.