Juiz condena empresário ligado a golpe que movimentou R$ 156 milhões

O juiz federal do Amazonas, Thadeu José Piragibe Afonso, condenou o empresário Rodrigo Faria da Silva, um dos diretores do Grupo Lótus/Amazon Bank, à pena de 20 anos e três meses de reclusão por envolvimento com um golpe do empréstimo que movimentou R$ 156 milhões e fez centenas de vítimas em quatro estados, incluindo Roraima.

Além da reclusão, que deve ser cumprida em regime inicial fechado, Rodrigo terá de pagar o equivalente a 200 dias-multa.

Com base em denúncia do MPF-AM (Ministério Público Federal), o diretor foi condenado por crimes de operação de instituição financeira sem autorização do Banco Central, gestão fraudulenta de instituição financeira, ganhos ilícitos por meio de processos fraudulentos, oferecimento de valores mobiliários sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), exercício de assessoria de investimento não autorizada, e formação e pertencimento a uma organização criminosa.