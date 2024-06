Governo retifica data de posse do concurso da Sesacre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo do Acre, por meio das Secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Saúde (Sesacre), anunciou na edição desta quarta-feira, 26, do Diário Oficial do Estado (DOE), uma retificação da posse do concurso público para cargos na Sesacre. Os demais itens e subitens do edital permanecem inalterados.

Os candidatos convocados para a posse deverão comparecer nas seguintes datas, locais e horários:

– Cruzeiro do Sul: dia 2 de julho de 2024, às 10h, na Coordenação Regional de Saúde do Juruá – Rua Leopoldo de Bulhões, 216, Bairro do Alumínio.

– Rio Branco: dia 3 de julho de 2024, às 16h, no Auditório da Uninorte – Alameda Alemanha, 200, Bloco E, Jardim Europa.

Os candidatos interessados em obter mais informações sobre o concurso público podem entrar em contato com a Sesacre, pelo telefone (68) 3215-2621, ou com a Sead, pelo e-mail concursos.gov@gmail.com, nos horários de atendimento das 8h às 12h e das 14h às 17h.