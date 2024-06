Felipe Araújo atrai multidão na primeira noite do Festival da Macaxeira em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor sertanejo Felipe Araújo subiu ao palco e agitou o público presente na primeira noite do Festival da Macaxeira, realizado na Praça da Revolução, em Rio Branco, nesta quarta-feira, 26. Com seus grandes sucessos da carreira, Araújo encantou os espectadores. A organização do evento estimou que cerca de 20 mil pessoas eram esperadas para abertura do festival.

Em entrevista coletiva à imprensa local, Araújo expressou sua felicidade em participar do Festival da Macaxeira na capital e agradeceu ao prefeito Tião Bocalom pela iniciativa. Ele relembrou suas visitas anteriores ao Acre, quando ainda fazia parte de uma dupla sertaneja. “A primeira vez que vim ao Acre, em 2013, eu tinha 17 anos. Foi muito legal. Hoje, é um orgulho estar aqui novamente, coroando minha história e cantando meus grandes sucessos neste festival que está nascendo hoje. Abrir essa festa é muito especial para mim”.

Além do show, o público acreano também pode prestigiar o Bar do Araújo, um novo projeto audiovisual lançado pelo cantor. O Bar do Araújo apresenta regravações de músicas que marcaram sua vida e está disponível em todas as plataformas digitais.

Com canções como “Espaçosa Demais”, “Amor da sua Cama” e “A Mala é Falsa”, o público presente cantou junto e celebrou a atração nacional na abertura do festival na capital.