Cruzeiro faz jogo seguro, vence Athletico e se aproxima mais do topo

O Cruzeiro derrotou o Athletico Paranaense por 2 a 0 nesta quarta-feira (26) jogando no Mineirão. O confronto foi válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gabriel Veron abriu o placar e Vitinho ampliou já no final. Foi o segundo gol de Veron pelo clube.

A Raposa chegou a 20 pontos e ocupa a quinta posição na tabela. A próxima partida dos mineiros é no domingo (30) contra o Flamengo, no Rio de Janeiro.

Com um ponto a menos, o Furacão é o sexto colocado. O Athletico terá mais um jogo fora de casa contra o Vitória, também no domingo.

Como foi o jogo

Os mandantes contaram com noite inspirada de Matheus Pereira, que deu a assistência para o gol de Veron. O atacante busca mais espaço na Raposa e aproveitou a oportunidade como titular. Mastriani, que tem sido nome importante do lado paranaense, fez uma partida abaixo e acabou sendo substituído por Pablo.

No geral, a partida contou com poucos lances perigosos e muitas jogadas pararam nos sistemas defensivos. O Cruzeiro, que teve mais volume de jogo, cresce no Brasileiro e mantém a invencibilidade no Mineirão.

Lances de destaque

1×0. Cruzeiro abre o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Em jogada desenhada por Matheus Pereira, Gabriel Veron recebeu ótimo passe para ficar na frente do gol e acertar chute cruzado no gol.

Impedimento marcado. Aos 19 minutos do segundo tempo, Arthur Gomes se adiantou demais antes de passe de Barreal e marcou gol em posição de impedimento. O lance foi anulado direto pelo bandeira.

Anderson segura o empate. O goleiro do Cruzeiro fez duas boas defesas nos minutos finais da segunda etapa. Primeiro, em chute de Pablo aos 40. No minuto seguinte, espalmou bola cabeceada de Kaique Rocha.

2×0. Aos 46, Matheus Pereira deixou a bola na esquerda para Barreal dentro da área. O argentino cruzou rasteiro para Vitinho, que finalizou em cima de Léo Linck. No rebote, o próprio Vitinho aproveitou e empurrou para o gol.

Ficha Técnica

Cruzeiro 2 x 0 Athletico

Data e horário: 26 de junho 2024, às 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira e Luis Carlos de França Costa

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartões amarelos: Zé Ivaldo, Vitinho; Thiago Heleno, Fernandinho

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Gabriel Veron, Vitinho

Cruzeiro: Anderson; William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Kaiki (Villalba); Lucas Romero (Filipe Machado), Lucas Silva, Ramiro (Barreal) e Matheus Pereira; Veron (Vitinho) e Arthur Gomes (Robert). Técnico: Fernando Seabra

Athletico: Leo Linck; Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho; Erick (Zé Vitor) e Christian; Nikão (João Cruz), Julimar (Zapelli) e Mastriani (Pablo). Técnico: Juca Antonello