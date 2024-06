Concurso da Rainha do Festival da Macaxeira tem 14 candidatas; prêmio é de R$ 12,5 mil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O 1º Festival da Macaxeira, que acontece na Praça da Revolução, no Centro da capital, terá a escolha da Rainha da Produção como um dos destaques. O concurso contará com 14 candidatas competindo pelo prêmio máximo de R$ 5 mil. No total, a premiação chega a R$ 12,5 mil.

As participantes, incluindo Bruna Nolasco, Andreza Vieira, Naty Brasileiro, Isabelly Franca, Lorrany do Acre, Gabriela Neri, Hillary Katrine, Bruna Chaves, Sandrielly Silva, Janaina Nunes, Cristinny, Cris Figueira, Thaemily Lima e Hanac Rys, apresentarão coreografias e trajes inspirados na temática de rodeio.

A distribuição dos prêmios será a seguinte:

1° Lugar: R$ 5 mil

2° Lugar: R$ 3 mil

3° Lugar: R$ 2 mil

4° Lugar: R$ 1,5 mil

5° Lugar: R$ 1 mil

Além disso, o evento contará com o show nacional do cantor sertanejo Felipe Araújo, que se apresentará no palco a partir das 21h30.