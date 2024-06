Com direito a recorde, Equador bate Jamaica e soma 1ª vitória na Copa América

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Copa América segue a todo vapor. Nesta quarta-feira, o Equador bateu a Jamaica, por 3 a 1, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo B. Os gols equatorianos foram marcados por Hincapié, Kendry Páez e Minda, enquanto Antonio diminuiu para os jamaicanos em jogo disputado no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA). Zagueiro do Corinthians, Félix Torres foi titular no confronto e atuou os 90 minutos.

O duelo também contou com um recorde. Aos 17 anos e 54 dias, Kendry Páez se tornou o jogador mais jovem a balançar as redes na Copa América no século 21. Ele também virou o segundo mais jovem a anotar um gol na história do torneio, ficando atrás apenas do colombiano com Johnnier Montaño, que marcou com 16 anos.

Anúncios

Com o resultado, os equatorianos conquistaram seus primeiros três pontos na competição e assumiram o topo do Grupo B devido aos critérios de desempate. A Jamaica, por sua vez ainda não somou nenhum ponto, ocupa a lanterna da chave e espera o resultado da partida entre Venezuela e México para saber seu futuro no torneio.

As duas seleções retornam aos gramados já às 21h (de Brasília) deste domingo. Na terceira e última rodada da fase de grupos, o Equador pega o México no University of Phoenix Stadium, e a Jamaica encara a Venezuela no Q2 Stadium.

O jogo

Aos cinco minutos, o Equador criou sua primeira oportunidade. O jovem atacante Kendry Páez conseguiu finalizar ao gol, mas não pegou bem na bola e mandou para fora.

Poucos minutos depois, o camisa 10 teve outra chance. Após recuperação no meio-campo, Kendry Páes recebeu dentro da área. O jogador finalizou, mas foi travado pela zaga jamaicana.

Com 12 minutos, o Equador quase abriu o placar. Em bola levantada na área, a defesa da Jamaica tentou tirar e quase mandou contra a própria meta. Na sobra, o ataque equatoriano finalizou e parou em boa defesa do goleiro Waite, que mandou para escanteio.

E foi um minuto depois que o gol equatoriano saiu. Hincapié tabelou com Moisés Caicedo e recebeu pelo lado esquerdo. O lateral cruzou para dentro da grande área e a bola fez uma grande curva, enganando o goleiro Waite e acabando no fundo das redes.

Próximo ao fim do primeiro tempo, o Equador teve um pênalti marcado a seu favor após revisão do VAR. Zagueiro do Corinthians, Félix Torres cabeceou e a bola bateu no braço do defensor jamaicano Leigh. Kendry Páez foi para a cobrança, bateu no canto direito e aumentou a vantagem equatoriana para dois gols.

No retorno do intervalo, a Jamaica começou a pressionar o Equador e conseguiu voltar para o jogo graças ao seu camisa 9. Com sete minutos no relógio, em cobrança de escanteio, a zaga do Equador afastou mal. Em bate e rebate, Michail Antonio ficou com a bola, fez o giro e bateu para o gol. A bola ainda bateu na trave antes de entrar: 2 a 1.

Com 23 minutos, o Equador chegou com perigo ao gol jamaicano. O goleiro Alexander Domínguez fez grande lançamento para Kevin Rodríguez. O camisa 11 disparou em velocidade, invadiu a grande área e bateu de três dedos para o gol, mas mandou pela linha de fundo.

Foi aos 30 minutos que a Jamaica teve um possível pênalti a seu favor. Michael Hector deu um toquinho na área e a bola resvalou na mão de Alan Franco, do Atlético-MG. Contudo, após checagem do VAR, o árbitro entendeu que não houve penalidade e mandou o jogo seguir.

Já nos acréscimos, o Equador confirmou a vitória ao marcar o terceiro gol. Minda partiu em velocidade, saiu cara a cara com o goleiro jamaicano e não desperdiçou, fechando o triunfo equatoriano em 3 a 1.