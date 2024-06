Com câncer, atriz teme que homens recusem romance: ‘Data de validade’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Shannen Doherty, 53, conhecida por “Barrados no Baile”, afirmou que sente medo dos homens não quererem mais sair com ela. Com câncer, a atriz afirmou que tem data de validade.

O que aconteceu

Anúncios

A atriz admitiu que está hesitante sobre ter um novo romance. “Acho que é difícil para alguém como eu, na minha opinião. É difícil namorar alguém quando você sabe que essa pessoa pode ter uma data de validade”, disse ela, em entrevista ao podcast Let’s Talk Off Camera, divulgado nesta quarta-feira (26).

Ela afirmou que “a maioria dos homens” tem dificuldade para lidar com doença e a morte. “É mais sobre ter uma companhia do que qualquer outra coisa”, desabafou ela.

De qualquer forma, sou autoconsciente, tenho tantas cicatrizes de cirurgia. Como eu explico? ‘Não, isso não é da maternidade, isso é de uma cirurgia de reconstrução’.

Shannen Doherty

A autoestima ainda ficou abalada com a doença. Isso porque, segundo ela, as inúmeras cirurgias realizadas após o diagnóstico de câncer a deixaram “muito insegura”.

Durante a entrevista, ela ainda destacou como está o estado de saúde e se comparou com um animal. “Fico girando na roda, esperando que o tratamento dure o bastante para que eu possa aproveitar. Mas, inevitavelmente, ele irá parar de funcionar. E aí passarei para o próximo”, lamentou.

A atriz enfrenta o câncer desde 2015. À época, ela foi diagnosticada pela primeira vez com câncer de mama. Em 2017, a doença entrou em remissão, no entanto acabou voltando três anos depois. No ano passado, se espalhou pelo cérebro e ossos.