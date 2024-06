Colisão entre carro e moto deixa duas crianças em estado grave em Mâncio Lima

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira, 26, em um cruzamento no bairro São Vidal, no município de Mâncio Lima. Um carro bateu em uma motocicleta, onde o pai seguia com duas crianças, que foram fortemente atingidas. O capacete saiu da cabeça de uma das crianças, que bateu em um poste.

Os irmãos foram levados para o Hospital Abel Pinheiro. O menino, de nome Andriel, foi entubado e teve que ser levado para o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, dada a gravidade do estado.

Segundo informações de testemunhas, o carro não parou no cruzamento e atingiu a moto que ia na via principal. Depois do acidente, o motorista permaneceu no local e prestou socorro às vítimas.