Centro paralímpico celebra sucesso e medalhas de acreanos em competições nacionais

O Centro de Referência Paralímpico Rio Branco, encabeçado pelo comitê paralímpico brasileiro, tem celebrado grandes conquistas dos paratletas acreanos. Cada capital do país tem um local de referência que recebe pessoas com deficiência que queiram participar ou praticar alguma modalidade esportiva.

O Pôdicast apresenta nesta semana o trabalho realizado pelo professor Clodoaldo ao lados dos paratletas que integram o centro, que já funciona há quase dois anos na Universidade Federal do Acre (Ufac), em parceria com o governo do Acre.

As aulas ocorrem três vezes na semana, divididas entre natação, atletismo, halterofilismo, bocha, basquete em cadeira de rodas ( no ginásio do Aeroporto Velho), entre outras modalidades.

“Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Nós só recebemos pessoas que tenham algum tipo de deficiência para fazer parte desse projeto. Para nós, que trabalhamos com pessoas com deficiência, é uma felicidade muito grande explicar sobre esse trabalho”, afirma o professor.

Flávio, do halterofilismo, participou recentemente de sua primeira competição em Brasília, ao lado de mais dois acreanos, e alcançou o primeiro lugar na modalidade.

O mesmo com o colega do atletismo, que foi convidado pelo professor para o esporte e encantou-com a modalidade, participando de duas competições e trazendo “ouro” para o Acre.

Assista a entrevista na íntegra: