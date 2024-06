Carnavale é organizado pela iniciativa privada em Brasileia; veja datas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em razão dos prejuízos causados pela maior enchente do Rio Acre na história de Brasiléia, este ano a prefeitura não estará à frente do renomado Carnavale, considerado como o maior carnaval fora de época do Acre. O evento será organizado pela iniciativa privada, com a parceria da municipalidade.

O evento acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de julho, na praça Ugo Poli, como parte da celebração dos 114 anos do município. A programação começa nesta quarta-feira, 26, e se estende até o dia 23 de julho.

A informação foi divulgada pela prefeita Fernanda Hassem em vídeo distribuído pela sua assessoria. De acordo com a gestora, por conta da enchente, os recursos públicos que seriam investidos na festa popular estão sendo direcionados para a reestruturação da cidade e na construção de casas populares para os atingidos, junto com o governo federal.

“Este ano, a alagação atingiu 75% da cidade e também muitos moradores da zona rural. Eu preciso zelar pelo recurso público que hoje está sendo focado na reestruturação da cidade e também na construção de casas populares junto ao governo federal. Por isso, infelizmente, nós não vamos realizar o Carnavale, mas vai ter carnaval, sim, porque a iniciativa privada, junto com os nossos expositores, estão preparando com muito carinho esse evento”, disse a gestora.

Uma das principais consequências da impossibilidade de a prefeitura promover a festa é a ausência da costumeira atração nacional no Carnavale.

De acordo com Fernanda Hassem, mesmo com a situação excepcional deste ano, será possível fazer uma festa de sucesso no aniversário da cidade.

“Nós estamos juntando a nossa força, junto aos empresários locais, para fazer esse evento e fazer com sucesso. Você que ama a fronteira, você que gosta do carnaval, vem com a tua família para cá porque a gente está precisando de vocês”, completou a prefeita.

