Caminhão carregado de caixas d’água capota e motorista sai ileso

Um caminhão Mercedes Benz que saiu de Porto Velho (RO) com destino a Rio Branco (AC), carregado de caixas d’água, capotou na madrugada desta quarta-feira, 26, na frente do Distrito de Vista Alegre do Abunã, na BR-364. Por sorte, o motorista saiu ileso.

Com ajuda de uma máquina pesada, o caminhão foi retirado no local do acidente e deverá prosseguir com a viagem após reparos causados pelo acidente.

De acordo com testemunhas, o condutor do caminhão estava viajando há várias horas sem dormir. Disseram ainda que quando o mesmo abasteceu o veículo em um posto de gasolina da região, estava cochilando e foi aconselhado a parar no hotel mais próximo para descansar. Cerca de cinco quilômetros à frente, o veículo capotou.