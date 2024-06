Após passar por uma cirurgia de emergência, Cariúcha faz alerta para seguidores e revela detalhes do problema

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Cariúcha teve alta do hospital que estava internada desde sexta-feira (21) por conta de uma cirurgia de emergência para a retirada de 17 miomas do útero e assim que deixou o hospital, a famosa falou sobre o que aconteceu e explicou que já sabia da necessidade do procedimento a algum tempo. Na conversa com os seguidores, a famosa fez um alerta para todas as pessoas que tem útero.

“Eu fazia exames regularmente, sim. Papanicolau, preventivo, transvaginal. Só que nos exames mostravam 3 miomas. Aí todos os médicos para os quais fui falavam que era só tomar Pietra ED, que iria diminuir os miomas até sumir”, iniciou ela, que seguiu: “Até que, antes de entrar para A Fazenda, comecei a sentir dores anormais, febre. Procurei mais 3 médicos, com um deles mandaram fazer o exame mais completo, aquele que entra na máquina de ressonância magnética. Fiz e bateu 7 miomas. Eles falaram ‘precisamos retirar tudo, útero e ovários’. Eu falei não”, relembrou.

Anúncios

Em seguida, Cariúcha deu ainda mais detalhes: “Rodei todos os médicos e todos queriam arrancar. Até que encontrei a equipe que foi a única que falou que iria conseguir salvar meu útero e ovários. Até aí, os exames mais caros que tinha feito no particular mostravam 7. Quando o doutor me abriu, não pararam de sair miomas. Pareciam cachos de uvas. Foram 17 miomas. Meninas, não acreditem nos exames, porque os meus mostravam só 3 no começo e mandavam tratar com anticoncepcional. Então, relaxei, acreditei nos médicos, e as dores foram se agravando. Meu corpo responde. Eu sentia dores extremas, muita menstruação. Quando abriram, vi que era grave”, finalizou.

Assessor de Cariúcha dá detalhes sobre como encontrou a famosa antes de ser internada

Após o estado de saúde da famosa evoluir e estar bem, o assessora da apresentadora deu alguns detalhes sobre o que aconteceu e contou delalhes exclusivos sobre o incidente.

Na ocasião, o funcionário contou que a apresentadora começou a sentir fortes dores abdominais e o chamou para ajudá-la. No entanto, quando chegou ao apartamento de Cariúcha, ele se deparou com um quadro alarmante de sangramento intenso. “Aconteceu na madrugada, ela começou a sentir fortes dores na barriga e me chamou no apartamento dela, porque moramos no mesmo condomínio. Eu fui no apartamento e ela estava sangrando muito. Às pressas, corri para o hospital próximo do Morumbi mesmo. Tentaram dar medicamento, soro, enfim, para tentar diminuir a hemorragia, mas aí viram que não estava baixando e aí teve que interná-la e está no centro cirúrgico. Entrou no centro cirúrgico por volta das 8 horas da manhã”, relatou Oliver.