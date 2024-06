Aparência de Tadeu Schmidt após BBB espanta seguidores; confira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Tadeu Schmidt usou as redes sociais nesta quarta-feira (26), para agradecer as diversas dicas compartilhadas pelos internautas após o apresentador pedir dicas para não sentir náuseas e mal-estar ao realizar passeios de barco. No entanto, a aparência do comandante do Big Brother Brasil em seu período de férias acabou roubando a atenção do público.

No vídeo em questão, Tadeu falou sobre as táticas que usou para não passar mal durante os passeios. “Gente, queria agradecer por vocês terem mandado tantas dicas pra eu não marear, foi muito carinho da parte de vocês. Queria anunciar que funcionou”, iniciou ele, que posteriormente, exemplificou como se sente no mar.

“Claro que eu segui as recomendações médicas, tomei os remédios na hora certas, fiz outras coisas também. Cherei limão, algodão com álcool. Sabe quando você está dirigindo numa serra cheia de curva no banco passageiro, que você enjoa? Então, [é assim]. Sentei do lado do capitão e fingi que tava guiando um barco”, brincou Tadeu Schmidt.

Nas redes sociais, internautas não pensaram duas vezes na hora de tecer duras críticas ao apresentador. “Que isso? Envelheceu 20 anos! O velho da lancha está diferente kkkkkkk”, brincou uma internauta. “Nossa, nem reconheci!”, pontuou uma segunda internauta. “Irreconhecível! Ele fica melhor sem a barba”, comentou outra usuária. “Tive que vê e rever pra acreditar que é mesmo ele”, comentou mais uma.