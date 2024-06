Advogado é condenado por atropelamento de motociclistas na Capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O advogado Antônio Djan Melo foi condenado a três anos de prisão por atropelar três motociclistas enquanto dirigia embriagado na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco, no mês de janeiro de 2021. O acidente resultou em lesões graves para duas vítimas e ferimentos leves para outra.

Após o ocorrido, Melo foi detido com sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste de bafômetro. Na época, ele alegou que não estava embriagado, mas sim sob efeito de medicamentos para depressão, o que teria causado um apagão durante o acidente, impossibilitando-o de lembrar o que aconteceu.

A juíza Ana Paula Saboya considerou que, mesmo com a recusa do réu em fazer o teste, o registro feito pelos policiais militares no auto de infração de trânsito comprova que ele não estava em condições adequadas para dirigir naquela noite. A sentença afirmou: “Portanto, com o término da instrução processual, restou comprovado que o réu havia ingerido bebida alcoólica, estava conduzindo veículo automotor e colidiu com as vítimas, causando as lesões constantes nos autos”, afirma a sentença.

Além da pena de três anos e seis meses de reclusão, mais 10 dias-multa, o advogado também deverá pagar indenização de R$ 15 mil para duas das vítimas e R$ 7 mil para a terceira.

A magistrada levou em consideração os maus antecedentes do advogado, que já havia sido preso em março de 2020 após se envolver em outro acidente com um motociclista, também sob suspeita de embriaguez e recusa ao teste de bafômetro.

