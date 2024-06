A Grande Conquista: Hadad se descontrola e berra com Kaio e Any após acusações

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A formação da zona de risco incendiou os ânimos dos participantes de A Grande Conquista 2 na terça (25). Kaio Perroni acusou João Hadad de combinar votos com Lucas de Albú, e o ex-Power Couple perdeu de vez a paciência com o oficial do Exército. A treta também desencadeou um desentendimento entre o viúvo de Luana Andrade (1994-2023) e Anahí Rodrighero.

Após a votação, os conquisteiros ficaram extremamente exaltados. Como dono da Mansão, Perroni alegou que viu uma movimentação de Hadad e Lucas de Albú em vídeo, que culminou em votos combinados na formação da zona de risco.

O influenciador, no entanto, negou insistentemente que havia feito qualquer tipo de movimentação combinada. “Meu parceiro, que combinação que você viu?”, cobrou ele.

“Eu vi no vídeo, você e o de Albú falaram da atitude do Fellipe, e hoje fizeram exatamente igual”, retrucou Kaio. “Jamais! Meu voto é com você mesmo, com a sua incoerência. Não combinei com ninguém”, disparou o ex-Power Couple.

“Eu só acho bonito que, na hora de apontar, de aparecer no vídeo, falar ‘que quando ele voltar, vai todo mundo para cima dele’. Tá gravado, filho!”, seguiu o amigo de Lucas Souza. “Voltar em cima do Rambo? Voltar em cima de quem?”, questionou Hadad. “De mim!”, alegou Kaio.

No mesmo momento, a Mansão virou uma grande confusão, e os demais participantes também começaram a gritar e trocar acusações entre si. “Repete, seja claro”, pediu o capixaba. “Tá com problema no ouvido? Limpa!”, debochou o paulista. “Kaio, repete o vídeo”, continuou suplicando Hadad, que teve seu pedido ignorado.

Por outro lado, de Albú atacou Brenno Pavarini após ter sido a escolha dos donos da Mansão como alvo para a zona de risco. “Completamente incoerente. Faz um show, dizendo ‘só vou colocar a Geni’, aí chega hoje e faz isso”, gritou.

“Ele também queria a cabeça da Lizi, meu filho. E aí?”, alegou o ator, que quis defender sua aliada. “Faz isso, olhando no meu olho, falou que ia me defender e todos nós. Não tem c*lhão!”, acusou o cearense.

“Você me coloca na zona de risco e não quer que eu te coloque? Liga pro Fred e manda dar o prêmio para você. Você me manda para a zona de risco, e eu não posso te mandar?”, reclamou o ator. “Deu um show, e não tem nem c*lhão para colocar a Geni!”, continuou o crossfiteiro.

“De Albú, você não é minha prioridade, nunca foi. Chegaria o momento em que eu votaria em você”, seguiu o biriguiense.

Veja o vídeo:

Treta com Any

Depois da gritaria na sala, João Hadad e Anahí Rodrighero também discutiram. A empresária quis explicar ao influenciador que achava que ele tinha um grupo no início do programa, e que hoje não existe mais após um afastamento natural após as eliminações.

“E onde você quer chegar com isso?”, questionou o conquisteiro. “Eu tô te explicando”, justificou Any. “E quem te pediu explicação?”, retrucou ele, de maneira ríspida.

“A nível de jogo, todo mundo entendeu, só você que não. Você quer levar para outro lado, e quer resgatar uma outra coisa. Comigo você não vai ter esse jogo”, disparou Hadad. “F*da-se você e sua opinião!”, soltou ele diversas vezes enquanto a acreana tentava explicar o seu ponto.

Hadad disse que o objetivo dela era contar às amigas que ela “esculhambou” pessoas no reality. Em determinado momento, o conquisteiro deixou Any falando sozinha.