‘A Grande Conquista 2’: Guipa e Brenno brigam na formação da Zona de Risco

Guipa e Brenno protagonizaram uma discussão tensa em ‘A Grande Conquista 2’, durante a formação da Zona de Risco. Na noite desta terça-feira, 25/06, os participantes votaram e colocaram Lucas de Albú, Guipa e Brenno na berlinda. Durante o intervalo, o jornalista não conseguiu ficar quieto e acabou protagonizando uma treta com o dono da mansão desta semana.

“O que eu tiver que fazer para ganhar esse R$ 1 milhão, se for algo ético, que não fuja do meu caráter, eu vou fazer. Aqui não é colônia de férias, aqui é um jogo de R$ 1 milhão e não uma paçoca. Se tiver condições de quebrar alianças, vou quebrar. As pessoas têm que respeitar esse programa”, disse o jornalista.

Rapidamente, Brenno questionou: “Que grupo é esse que ele fala? Um dia antes ele espirra creme na cara desse rapaz e hoje ele vota a favor desse rapaz [Kaio]”. E Guipa explicou: “Sabe por que votei a favor do Kaio? Primeiro, recebi dois votos de forma aleatória do Brenno. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não sou o Kaio, quando você me parar, não vou gritar com você”.

Ao se defender, Brenno disse que estava apenas fazendo o ‘trajeto [dele] dentro do jogo’. E o jornalista disparou: “Seu trajeto é falar de você, o jogo não é A Grande Conquista do Brenno, eu estava falando, então deixa eu terminar de falar”.

Chamou para a disputa!

E não parou por aí! No intervalo, Guipa seguiu provocando Brenno: “Não vou votar na Dona Geni como defesa, mas não vou porque quero ir com você, grandão bobão. Vai desmascarar meu ovo. Você fala que ele é um moleque, ele construiu um apartamento na sua cabeça. Vamos nós para a Zona”.

Vale lembrar que Guipa está na berlinda após ser o mais votado da casa, assim como Brenno, dono da mansão nesta semana, que foi escolhido para completar a berlinda. Além da dupla, Lucas de Albú também está na Zona de Risco por indicação dos donos.