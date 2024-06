Zequinha Lima mantém obras e frentes de serviço em mais de 10 bairros de Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em Cruzeiro do Sul–AC, os serviços de infraestrutura no município estão sendo intensificados pela prefeitura e dez bairros estão recebendo, diferentes tipos de trabalho como asfaltamento, abertura de ruas, aterros e implantação de dispositivos de drenagem. Há várias obras em andamento também.

A Comunidade da Mangueira, no bairro Boca da Alemanha, é uma das localidades que está recebendo os serviços para o asfaltamento de 500 metros de vias. O trabalho foi acompanhado pelo prefeito Zequinha Lima nesta terça-feira, 25.

“Começamos o dia acompanhando de perto as obras que estão acontecendo pela cidade. Estamos executando serviços em mais de 10 pontos diferentes. Levamos dignidade, estrada e asfalto para as pessoas. O objetivo é atender o maior número de bairros na nossa cidade”, destacou.

“É um sonho o que estamos recebendo aqui na rua. É o asfaltamento chegando” , citou moradora da Boca da Alemanha, Eronildes da Costa.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul pavimentou mais de 13 quilômetros de pedaços de rua. A previsão para este ano é de 15 quilômetros.

Obras

Cruzeiro do Sul está um verdadeiro canteiro de obras. A prefeitura está construindo um mercado no bairro do Remanso, a Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo- APPA —, no bairro do Alumínio, a rotatória da Avenida 25 de Agosto, além de outros espaços. Também teve início o trabalho de asfaltamento de ruas da cidade e o serviço de melhoria em 200 quilômetros de ramais, começando pela Praia Grande e Centrinho.