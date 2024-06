Vídeo: Taylor Swift se engasga com inseto durante show

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Taylor Swift virou assunto nas redes sociais após passar por uma situação inusitada durante um show em Londres, na Inglaterra, no último domingo (23/6). A cantora se engasgou e acabou engolindo um inseto no meio da apresentação.

Enquanto cantava a música All Too Well, ela precisou pedir ajuda do público. Ela anunciou que havia engolido o inseto e pediu aos fãs que cantassem o hit.

Anúncios

A “loirinha”, como é chamada pelos fãs brasileiros, tentou continuar cantando a música, mas não conseguiu. Ela se engasgou, parou de cantar e começou a tossir. Logo depois, ela se recuperou rapidamente e voltou a cantar a canção.

Veja o vídeo: