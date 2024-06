Vídeo: Neymar compra camisa da Seleção de ambulante na Copa América

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O atacante Neymar está na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, e foi acompanhar a partida de estreia da Seleção Brasileira contra a a Costa Rica pela Copa América nessa segunda-feira (24/6). No trajeto até o SoFi Stadium, o jogador resolveu comprar uma camisa do Brasil com ambulantes no meio de uma calçada.

De dentro do seu carro, o atacante do Al-Hilal pediu duas camisas do tamanho M para o vendedor, que demorou a reconhecer o jogador brasileiro. Assim que foi identificado, os presentes passaram a tirar fotos com Neymar, que continuou dentro do veículo.

Confira o momento:

Neymar apareceu no telão do estádio algumas vezes durante a partida, causando alvoroço entre a torcida que acompanhou o empate sem gols entre o Brasil e a Costa Rica.

Nos Estados Unidos, além di visitar os colegas de Seleção Às vésperas da estreia na Copa América, Neymar tem tido outros compromissos como celebridade. Ele também participou de um torneio de pôquer com outros atletas e chegou a perder quase R$900 mil de Jimmy Butler, astro do Miami Heat, da NBA.