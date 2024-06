Uso de armas brancas supera armas de fogo em mortes violentas no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O uso de armas brancas superou, em maio, as armas de fogo nas mortes violentas intencionais no Acre. Naquele mês, o Acre registrou nove MVIs, sendo que 44,44% foram executadas por meio de armas brancas -e 33,33% com arma de fogo. Outros instrumentos somaram 22,22%.

Segundo definição encontrada na Wikipedia, arma branca “designa um objeto que possa ser utilizado agressivamente, para defesa ou ataque, mas cuja utilização normal é outra, geralmente para trabalho. Machados, facas e martelos são armas brancas; já outras armas como pistolas e rifles, por exemplo, não se incluem nessa categoria, pois são armas de fogo e a sua finalidade primária é ferir um oponente”.

Os dados constam do painel do Observatório de Análise Criminal, uma plataforma do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público do Acre. Os números podem mudar, já que vários casos, segundo o painel, constam como crimes a serem apurados. Apesar disso, mostra que facas e outros instrumentos são cada vez mais usados para cometer assassinatos no Acre.

Em maio, 100% das vítimas eram homens, em geral jovens de 22 a 44 anos. Acrelândia e Rio Branco foram os municípios de maior ocorrência de assassinatos em maio.