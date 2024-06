Termina hoje prazo de envio do currículo para atuar no mapeamento do afroturismo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Termina na terça-feira (25) o prazo para os interessados em atuar no mapeamento do afroturismo no Brasil, enviarem seus currículos para o Ministério do Turismo. A vaga é para pessoas com nível superior em qualquer área e que tenham comprovada experiência no segmento, pesquisa e levantamento de dados.

O edital, realizado em cooperação com a UNESCO, está aberto desde o dia 10 de junho. O objetivo é a contratação de consultoria especializada (pessoa física) para apoiar estudos, levantamentos e a sistematização de dados de diagnóstico do afroturismo e das políticas públicas relativas ao segmento no país. Haverá a identificação de boas práticas, em âmbito nacional e internacional, da oferta de experiências e serviços turísticos no mercado turístico brasileiro.

Os interessados podem enviar currículo para o e-mail produtos@turismo.gov.br e o edital completo com todas as informações pode ser acessado aqui

É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional, ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas.