Roberto Duarte anuncia emenda para compra de embarcações em Porto Walter

Em uma celebração especial pelo aniversário de 32 anos de Porto Walter, o deputado federal Roberto Duarte, (Republicanos) trouxe nesta terça-feira (25) uma excelente notícia para os moradores do município. Durante as festividades, o parlamentar anunciou o pagamento de duas emendas

que serão utilizadas para a compra de embarcações e investimentos na saúde.

“É com grande alegria que aproveito este momento festivo para anunciar o pagamento de R$ 500 mil em emendas para a aquisição de embarcações, uma necessidade essencial para o município e melhorias para os serviços de saúde. Essas embarcações são fundamentais para melhorar o transporte e a logística da população”, afirmou Duarte.

As emendas representam um investimento para o município de Porto Walter, facilitando a mobilidade dos moradores e impulsionando o desenvolvimento local. As novas embarcações atenderão tanto as necessidades de transporte diário quanto as demandas de setores importantes, como saúde e educação, garantindo maior acessibilidade e eficiência no atendimento à comunidade.

O deputado federal Roberto Duarte reforçou seu compromisso com Porto Walter e agradeceu a confiança da população. “Seguiremos trabalhando juntos para trazer mais recursos e benefícios para o município. Este é apenas o começo de muitas conquistas que ainda virão”, concluiu.