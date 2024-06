Profissionais de Cruzeiro do Sul se capacitam para novo medicamento da malária

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em Cruzeiro do Sul, cerca de 120 profissionais de saúde, incluindo médicos, microscopistas, agentes de endemias, técnicos de enfermagem e enfermeiros, participam nesta terça-feira,25,no auditório da escola Professor Flodoardo Cabral, de uma capacitação intensiva para a utilização da Tafenoquina, um novo medicamento para o combate à malária.

O objetivo da capacitação é garantir o uso seguro e eficaz para os pacientes, da Tafenoquina, que foi incorporada pelo Ministério da Saúde em 2023 no tratamento contra a doença. O medicamento, administrado em dose única, promete aumentar a adesão ao tratamento e prevenir a recorrência da malária, uma doença que ainda afeta milhares de brasileiros.

“ Com a capacitação, os profissionais estarão aptos a utilizar o medicamento de forma segura e eficiente, combatendo o aumento dos casos de malária em Cruzeiro do Sul e em todo o país. A Tafenoquina é uma ferramenta importante para alcançarmos a meta de eliminar a malária no Brasil até 2035″, afirmou Alexsander Vargas, coordenador de eliminação da malária do Ministério da Saúde.

A iniciativa, que visa fortalecer a vigilância e assistência à malária em todo o Brasil, terá continuidade em outros municípios do Acre e do Amazonas. Na quarta-feira, 26, a capacitação será realizada em Mâncio Lima, no Acre, e na quinta-feira, 27, em Guajará, no Amazonas. A expectativa é que, até o final da semana, cerca de 360 profissionais de saúde estejam capacitados para o uso da Tafenoquina.