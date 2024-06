Preocupado? Neymar curte noitada em Los Angeles após vexame da Seleção; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Seleção Brasileira estreou nesta segunda-feira (24) na Copa América, mas deu vexame e não conseguiu sair do empate em 0 a 0 com a fraca seleção da Costa Rica. Neymar, machucado, não jogou, mas assistiu a partida da arquibancada do SoFi Stadium, nos EUA. Mas o jogador do Al-Hilal não parece ter ficado tão preocupado assim com o desempenho do time brasileiro e resolveu curtir a noite de Los Angeles.

Durante a partida entre Brasil e Costa Rica ontem, Neymar chegou a viralizar por conta de suas reações ao ver o desempenho da seleção tupiniquim. A cada chance perdida de gol, o jogador levava as mãos à cabeça e esfregava o rosto, num claro sinal de desaprovação. Ele também não gostou quando o técnico Dorival Júnior tirou Vini Jr. para colocar Endrick.

De acordo com o jornal Extra, Neymar resolveu afogar as mágoas após assistir jogo do Brasil em uma verdadeira noitada na Poppy, famosa boate de Los Angeles. Animado, pai de Mavie subiu ao palco ao lado do DJ da casa noturna, dançou e ainda cantou no microfone o funk “Tudo é festa”, hit de MC Marcinho. Neymar deixou a boate apenas de madrugada.

Nas redes sociais, ele postou um desabafo após o vexame da Seleção Brasileira e a noitada em Los Angeles. “Quando estamos em campo, obviamente queremos fazer o nosso melhor.. tem dia que não acertamos nada mas tem dia que tu se encaixa. Ser jogador de futebol é ser julgado o tempo inteiro, a cada passe, a cada chute, a cada escolha”, disse.

“Quem está fora acha que sabe mais do que está dentro e é normal.. de fora você consegue ter uma visão que jamais veria dentro de campo, em segundos você tem que solucionar uma jogada. E hoje eu vivi o lado torcedor, cheio de angústia, sentimento de que o gol iria sair, calafrio mas JAMAIS vou ultrapassar o limite fora do campo. Acabou o jogo, seguimos, bora treinar e melhora pro próximo jogo”, encerou.