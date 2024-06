Porto Walter comemora 32 anos com ordem de serviço para construção de Mercado e inauguração de ruas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Como parte da programação de 32 anos de fundação de Porto Walter, o prefeito César Andrade assinou nesta terça-feira, 25, a ordem de serviço para a construção do novo Mercado do Agricultor do município. O recurso no valor de R$ 668 mil foram destinados pelo Senador Sérgio Petecão, que esteve no evento.

Andrade inaugurou as ruas Alfredo Sales e Mamed Cameli, que foram pavimentadas e entregou 5 motocicletas para as equipes de saúde atenderem a população nas zonas urbana e rural.

Em seu discurso, o prefeito destacou a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento do município. “Estamos comprometidos em melhorar a infraestrutura e os serviços públicos, garantindo mais qualidade de vida para nossos cidadãos”, disse.

Para comemorar o aniversário do município estiveram presentes os vereadores de Porto Walter, o Senador Petecão, os Deputados Federais Zezinho Barbary, e Roberto Duarte, além do e dos Deputados Estaduais, Tadeu Hassem e Clodoaldo Rodrigues.