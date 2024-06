Policiais envolvidos na morte de menina de 11 anos vão a júri popular

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre acatou o pedido do Ministério Público do Acre (MP-AC) e determinou que os policiais responsáveis pela morte da menina Maria Cauane da Silva, de 11 anos, durante uma operação em Rio Branco, enfrentarão julgamento pelo Tribunal do Júri.

O trágico incidente ocorreu em maio de 2018, no bairro Preventório, envolvendo integrantes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Segundo a denúncia, a criança morreu após ser atingida por um disparo de fuzil efetuado por um policial militar durante a ação. Na mesma operação, Gleiton Silva Borges e Edmilson Fernandes da Silva Sales também morreram.

Anteriormente, o Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco havia desclassificado a ação dos réus para homicídio culposo, alegando falta de intenção de matar, e absolveu sumariamente alguns deles com base na legítima defesa.

Entretanto, o MPAC interpôs recurso de apelação, sustentando que as evidências eram suficientes para que todos os policiais fossem julgados por homicídio qualificado e lesão corporal grave.