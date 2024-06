N. Lima critica aliança entre partidos de direita e esquerda no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O vereador N. Lima (PP) usou o grande expediente na sessão da Câmara Municipal nesta terça-feira (25) para criticar novamente as alianças dos partidos de direita com os de esquerda no Acre.

A revolta do parlamentar se deu devido a rumores de que o senador Márcio Bittar estaria unindo o PL de Bolsonaro com o PT de Lula para apoiar Leila Galvão nas eleições deste ano. Segundo Lima, o PL é de Jair Bolsonaro. “O partido é de um cara de direita que está sendo traído por todo o Brasil pelo seu partido”, declarou.

Anúncios

Lima destacou que será contra qualquer aliança de partidos conservadores com os de esquerda no estado. “Eu não quero saber. Eu sou contra. No meu partido, eu fui para cima. Falei que não era a favor”, explicou.