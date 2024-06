Juliette surpreende e manda recado para ex-namorado em show; veja o vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A cantora Juliette deu o que falar durante seu show em São Juão em Bananeiras, na Paraíba. A famosa aproveitou a apresentação para soltar o verbo e mandar um recado “afiado” para o ex-namorado.

Sem papas na língua, a grande campeã do BBB 21 disse que o rapaz estava na plateia assistindo o show com a atual namorado. “Meu ex tá aqui com a namorada. Cadê ele?”, disparou ela.

E ainda completou: “Perdeu, plaboy! Tô brincando, Deus abençoe. Eu já estou com um gatão. O pobre, morrendo de vergonha, é um menino bom”, brincou Juliette.

O vídeo viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões do público: “Sem noção, falta de respeito com a atual do ex”, detonou uma internauta. “Quanta imaturidade”, criticou outra pessoa. “Infantil demais”, opinou a terceira.

Vale lembrar que, atualmente, Juliette namora com o atleta de crossfit Kaique Cerveny.

