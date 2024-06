Ex-BBB Adriana Sant’Anna mostra geladeira e conta que filhos fazem jejum de 12 horas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Adriana Sant’Anna, ex-participante do BBB 11, mostrou como é a geladeira de sua casa e afirmou ser adepta do jejum intermitente — estratégia alimentar com restrição de tempo — desde abril deste ano. Casada com o também ex-BBB Rodrigão, com quem tem dois filhos — Linda, 6 anos, e Rodrigo, 8–, a influenciadora contou que toda a família aderiu à prática.

“Em geladeira de uma casa que vive o estilo de vida do jejum intermitente, não faltam: carne moída, frango desfiado, ovo, ovo, ovo, folhas, arroz, feijão, brócolis, cenoura, beterraba, tomate, abacate, levedura nutricional, mandioca, batata, macarrão sem glúten, bolacha de arroz, ovo, ovo e ovo caipira”, escreveu.

Adriana enfatizou que ovo é um dos alimentos que não falta no lar. “É sempre isso que tem em casa. Comida de verdade!”, postou. De acordo com a ex-BBB, eles precisam improvisar quando recebem convidados. “Quando chega uma visita, estamos lascados. Aí, compramos peito de peru, queijo, biscoito e coisas para a visita”, diz ela, que mora com a família na Flórida, nos Estados Unidos.

Nas fotos compartilhadas no Instagram, a influenciadora aparece com a filha, Linda, no colo em frente à geladeira. Imaginando que fosse receber comentários questionando a prática, ela se antecipou às eventuais críticas: “Nossos filhos fazem jejum fisiológico de 12 horas com acompanhamento da nutricionista deles. Eles acordam sem fome”.

[ALERTA: Seja por motivos de saúde, estéticos ou devido à prática de esportes, uma dieta nunca deve ser feita sem o acompanhamento de um médico e/ou de um nutricionista. Cada organismo funciona de um modo distinto e cada dieta precisa de acompanhamentos diferentes. Procure sempre um especialista.]