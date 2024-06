Davi Brito diz que precisa se ‘estruturar financeiramente’ para estudar medicina

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ex-BBB Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, conversou com os fãs no Instagram sobre seu sonho de cursar a faculdade de medicina. Ele, que foi premiado com uma bolsa de estudos integral para qualquer curso ensino superior durante o programa, contou nesta terça-feira (25), em vídeo nos Stories, que não desistiu de ser médico, mas que precisa se estruturar financeiramente antes de iniciar as aulas.

“Para as pessoas que falaram que eu desisti da medicina, a gente não desiste de um sonho”, avisou o baiano. “Estou me estruturando primeiro financeiramente porque medicina não é brincadeira. É um curso que depende 100% da entrega da gente, estudando, se dedicando. É 100% mesmo a medicina, explicou.

Ele avisou que em 2025 dará a partida nos estudos. “Para o ano eu já vou começa a tocar o pé, vou dar o pontapé inicial”, afirmou. “Se eu correr atrás o sonho vem, eu vou abraçar ele com todo carinho, todo amor. Estou correndo atrás para isso, vou me estruturar primeiro e depois tocar o barco na medicina”, completou.

Davi, que ao sair do programa terminou o relacionamento com Mani Rêgo, ganhou cerca de R$ 3,2 milhões em prêmios no BBB 24. Durante sua participação no reality, ele afirmou diversas vezes que queria ser campeão para financiar os estudos.

Mês passado, Davi contou que esperava uma ligação da faculdade, da qual ganhou uma bolsa de 100% em medicina, para ingressar no curso. No entanto, a equipe de comunicação da instituição afirmou que o ex-BBB terá que passar por mais processos, do que uma simples ligação, para iniciar os estudos – no caso, cumprir os requisitos legais de ingresso para sua graduação, prestar vestibular e ser aprovado ou ser classificado com a nota do Enem.