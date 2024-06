Chefe de gabinete de Bocalom e coordenador da regional do Calafate trocam acusações: “palhaçada”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Áudios vazados de um grupo de WhatsApp de lideranças que fazem parte do gabinete do prefeito Tião Bocalom mostram uma série de discussões entre o coordenador da Regional do Calafate, Gilsomar Oliveira, conhecido como Charqueiro, e o chefe de Gabinete, Frank Lima.

A discussão começou após o coordenador da Regional do Calafate, Gilsomar Oliveira, conhecido como Charqueiro, postar um áudio reclamando da falta de apoio do gabinete do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Anúncios

Charqueiro reclamou que apesar de trabalharem de forma dura, os líderes não são convidados para participar dos eventos da prefeitura. “A gente trabalha de forma árdua, mas quando tem um evento dentro da nossa própria regional, a gente fica sabendo pelas redes sociais, não é nem convidado e nem avisado”, explicou.

O coordenador disse ainda que o gabinete do prefeito não dar condições de trabalho aos líderes das regionais. “Ontem, para atender uma demanda eu tive que usar o meu próprio carro, eu não sou pessoa de aguentar afronta e nem ser diminuído por ninguém e ficar calado. Não é a primeira vez que falo sobre isso que não tá certo”, explicou.

A resposta ao coordenador, veio do chefe de Gabinete de Bocalom, Frank Lima, que acusou Charqueiro de fazer palhaçada e se “meter” nas outras regionais. “Você tá com palhaçada, porque essa semana eu falei pra você cuidar da sua regional e você continua indo para as regionais dos outros e você não cuida do seu pedaço. As coisas estão acontecendo na sua “barba” e você só vem no grupo para fazer esse tipo de palhaçada. Se continuar com essas palhaçadas, você tá cavando para você mesmo e se as coisas estão acontecendo aí é porque não está cuidando do Calafate. É bom que você comece a respeitar a mesa de discussão desse grupo, eu trabalho com equipe”, disse Lima.

Charqueiro voltou a responder e acusou Frank Lima de não sentar a “bunda” na cadeira do gabinete. “Eu realmente ajudo todas as regionais e faço isso porque você não para no gabinete para fazer o seu trabalho, libera as pessoas para ir para casa, os funcionários vão o dia que querem. Você não senta sua bunda na cadeira, vive na “lapa” do mundo. Pessoal está sem trabalhar, porque não tem coordenação da sua parte. Não tem carro para trabalhar, mas tem pessoas que o carro vai buscar em casa para passear a mando seu. Tudo você é do contra, tua função é contar história da carochinha. Gabinete não pode ficar sem comando”, falou o coordenador.

OUÇA OS ÁUDIOS: