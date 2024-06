Apresentadora Cariúcha recebe alta médica após cirurgia de emergência no útero

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Cariúcha recebeu alta médica na manhã desta terça (25) após passar por um procedimento de emergência para retirada de miomas no útero.

A apresentadora do Fofocalizando concedeu entrevista ao Chega Mais na saída do Hospital São Luiz, em São Paulo, e se emocionou por ter passado por uma cirurgia bem-sucedida. “Eu tô viva, graças a Deus!”, comemorou.

Cariúcha apareceu em uma cadeira de rodas, visivelmente abatida, e caiu em lágrimas assim que entrou ao vivo na atração matinal apresentada por Regina Volpato, Paulo Mathias e Michelle Barros. “Que ar gostoso. Estou respirando o ar puro, estou conseguindo sentir cheiro, respirar sem dificuldade. Estou emocionada só de ver pessoas, ver vocês, sentir o cheiro verde das árvores, as coisas simples da vida”, declarou.

“Eu fiquei feliz que eu estou conseguindo fazer xixi sozinha, sem a bolsinha, coisas que às vezes a gente não dá valor. Consegui dar os primeiros passos, caminhar”, acrescentou ela.

A ex-Fazenda explicou que já tinha o diagnóstico de miomas havia anos, mas acreditava que se tratava de uma doença simples, sem muitas complicações. Por isso, deixou de lado o tratamento para focar na carreira.

“Eu já sinto essas dores de miomas há muitos anos, faço acompanhamento com ginecologista, mas não rotineiro. Meus miomas têm diagnóstico há sete anos, e eu sempre fui empurrando com a barriga, porque tem que parar, ter repouso, e eu nunca tinha tempo. Eu trabalho, fazia shows, entrei para o reality, viajando. Então sempre deixei para o segundo lugar a saúde”, comentou.

Chegou uma hora que estava insustentável. Eu estava até reclamando nos corredores do SBT, falando que estava a base de remédio, com muita dor. Até que na sexta-feira [21] eu não aguentei, quase desmaiei de tanto sangue, tanta dor.

A apresentadora foi socorrida pelo próprio assessor, que mora no mesmo condomínio, e internada às pressas. “Queria dar um recado principalmente para as mulheres: o mioma não é simples como muitos médicos falam. Inclusive, eu vou me aliar a essa causa, vou ajudar mulheres também com cirurgia”, assegurou.

“Não é simples. Precisa ser tratado, acompanhado por um médico. Eu fui deixando, porque fui pela cabeça de outros médicos. ‘É só tomar um anticoncepcional’, eles amenizavam. Na minha cabeça, era uma coisa simples, mas não é simples. Uma grande amiga minha que participou do concurso Garota da Laje, a irmã dela morreu por causa de mioma. Todo cuidado é pouco”, declarou.

Cariúcha se emocionou e agradeceu aos médicos por terem feito um procedimento para retirada dos miomas, sem a necessidade de retirar o próprio útero. “Quero agradecer a Deus, que eu tô aqui viva, meu médico, Fabrício Haik, e sua esposa, Simone Haik, que salvaram minha vida e o meu útero”, enalteceu.

Aos prantos, ela declarou sentir saudades dos colegas do SBT, que também deixaram recados de esperança para a apresentadora. “Volta logo, os corredores do SBT estão mudos e silenciosos sem você”, afirmou Regina. “O que aconteceu com ela vai servir de exemplo e ajuda para tantas mulheres no Brasil”, declarou Michelle.

“Assim que eu puder começar a gritar, porque ainda estou cheia de pontos, eu vou fazer minha gritaria aí”, reforçou a apresentadora. “Tem um tempinho, até cicatrizar, porque foi uma cirurgia bem complicada. Obrigada, Deus, eu tô viva!”, finalizou ela.