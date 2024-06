Antonio Banderas confirma presença na final do Dança dos Famosos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Antonio Banderas confirmou presença na final do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, que acontece no dia 7 de julho. O ator teria sido convidado a apresentar uma coreografia de bolero com Fátima Bernardes.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, a participação inusitada foi uma sugestão de Luciano Huck, quando Fátima estava no júri no dia 19 de maio. O apresentador disse que queria vê-la dançando tango com o ator espanhol, mas ela sugeriu trocar o ritmo musical.

O anúncio feito no último Domingão (23/6), pelo apresentador. Veja o vídeo: