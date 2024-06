Afonso Fernandes deixa o PL e se filia ao Solidariedade no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado estadual Afonso Fernandes saiu oficialmente do Partido Liberal (PL), sigla do atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e se filiou ao partido Solidariedade. O anúncio foi feito durante a leitura do expediente na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (25).

O ofício encaminhado à Assembleia Legislativa foi assinado pelo secretário do partido, Eduardo Vitor Paulino Lima. Afonso deverá comandar a executiva estadual do partido no Acre.

Afonso Fernandes, de 62 anos, nasceu em Sena Madureira. Filho de Francisco Fernandes da Silva e Vilma Alves de Vasconcelos, é casado e pai. Desde 2023, atua como 5º Secretário da mesa diretora da ALEAC e como 1º Secretário do Parlamento Amazônico, onde defende os interesses da região Norte, especialmente de seu estado natal, o Acre.