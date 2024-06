A Grande Conquista: Kaio leva a culpa por pegadinha e é atacado com pasta de dente

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Kaio Perroni levou a culpa por uma pegadinha feita por João Hadad em A Grande Conquista 2 e foi atacado por Guipa. O ex-Power Couple colocou pasta de dente na mão do jornalista enquanto ele dormia, e, ao acordar, ele sujou toda sua roupa. Ao dar risada da situação, o oficial do Exército foi acusado e ofendido pelo ex de Thaísa Daher, e ainda levou pasta de dente na cara em um ato de revolta.

“Meu irmão, o mínimo que você tinha que ter comigo é respeito. Você deu risada, bateu porta de armário, entrou cantando aqui no quarto. É melhor você me deixar quieto”, disparou Guipa para o amigo de Lucas Souza. “Só mantém distância que eu não quero confusão”, pediu Kaio.

O radialista xingou o aliado de Bruno Cardoso, que foi atrás de Guipa para afirmar que não tinha nada a ver com a situação. No mesmo momento, o paulista questionou o motivo pelo qual estava sendo seguido por Perroni e jogou pasta de dente em seu rosto.

“Por que você está vindo atrás de mim, c*ralho?”, continuou Guipa, repetidamente, enquanto Kaio era segurado pelos outros conquisteiros para não partir para cima do jornalista. Liziane Gutierrez e dona Geni defenderam o oficial do Exército. “Não foi ele quem fez isso, não, Guipa!”, insistiu a mãe de Jaquelline Grohalski.

“Guipa, deixa eu te falar. Ele estava zoando o [Lucas] de Albú e o Hadad, que você não ia deixar eles dormirem”, tentou argumentar Fellipe Villas na área externa da casa, para onde Guipa se dirigiu após a encrenca. No mesmo momento, Kaio foi enfrentar o rival.

“Não fui eu que fiz. Você fazer isso no meu quarto, não justifica. Não justifica”, reclamou o atual dono da Mansão. Depois, ele ainda brigou com Brenno Pavarini por ter tomado partido de Guipa na confusão, e Fellipe tentou apaziguar a situação.

“O Guipa não pode se estressar. Se vocês continuarem com essa m*rda, vai só piorar”, alegou ele. “Taca na cara do Kaio e fala para ele parar de achar ruim? Taca na cara dele, do Fellipe!”, reclamou Hideo nas costas do soldado.

Depois de toda a treta, Liziane Guiterrez foi tirar satisfação com Hadad, por ter se mantido calado diante das acusações. “Assume os teus BOs!”, pediu a ex-Fazenda. “Vai catar coquinho. Eu com ele, resolvo da minha forma. Não faça tempestade em copo d’água!”, rebateu o viúvo de Luana Andrade.

“A culpa é minha, Hadad? A culpa disso tudo é minha?”, gritou a modelo. “Não vem jogar a culpa em cima de mim não!”, pediu o influenciador, enquanto Lizi insista para que ele assumisse a culpa. Hadad bateu palmas na cara da barraqueira e a acusou de fazer um “showzinho barato”.

Assista à confusão de A Grande Conquista 2 na íntegra: