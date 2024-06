Zeca Pagodinho oficializa aposentadoria e se admira com valor recebido

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Zeca Pagodinho está oficialmente aposentado. O cantor bateu um papo com Isabele Benito, no podcast da apresentadora, o Tá Benito, e se divertiu ao contar quanto vai ganhar do INSS.

“Eita, tô ganhando um dinheirão. Levei a família inteira [para um restaurante], todo mundo achando que ia sair rico de lá, R$ 4 mil por mês (risos)”, revelou ele.

Em seguida, ele disse que ainda brincou com a dona do restaurante sobre o valor da conta: “Ia gastar toda a minha aposentadoria”, zoou ele.

Os seguidores do programa de Isabele Benito se divertiram com a novidade: “Tá certo, se contribuiu, tem direito. Não importa o valor. Tenho certeza que esse dinheiro vai ser para ajudar mais ainda do que já faz”, afirmou um. “Ele é a autenticidade em pessoa”, elogiou outro. “O cara que nunca gostou de trabalhar se aposentou kkkkkkkkkkkkkkkkk”, brincou um terceiro.

Ainda durante o bate-papo, Zeca Pagodinho, que está em turnê pelos 40 anos de carreira, relatou que tem algumas exigências para aceitar shows: apresentações iniciando até 21h30.

“Não dá pra ficar fazendo shows meia-noite, 1h da manhã. Até porque, o meu público, das senhorinhas e senhorzinhos, também não querem mais sair de casa. O mundo tá muito violento. Aí, a rapaziada mais nova pode chegar mais cedo”, declarou.

Padre é chamado para benzer bar

Em mais uma dos episódios memoráveis envolvendo Zeca Pagodinho, o sambista decidiu chamar um padre para benzer a nova unidade do bar que carrega seu nome. A cena aconteceu no fim de maio.

Padre Jorjão, da paróquia de Nossa Senhora da Paz, localizada em Ipanema, zona sul do Rio, realizou uma oração junto ao músico. A nova unidade do bar de Zeca Pagodinho foi inaugurada no Norte Shopping, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

“Que esse local seja um lugar de muito encontro, de muita alegria, que muitas pessoas possam se encontrar, celebrar, tomando uma cervejinha, um drink”, disse o sacerdote. “O primeiro milagre de Jesus, ele transformou água em vinho. Deus não é contra a alegria do ser humano”, completou o padre antes de puxar a oração do Pai Nosso.

O vídeo repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. “Não dá com o Zeca. Ele é o melhor ser humano do mundo”, disse um internauta. “Que falta de respeito e de noção desse padre”, opinou outro.

